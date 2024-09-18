101,5K прочтений Сразу после завершения Второй мировой войны триумфаторы принялись за делёжку обширных территорий Третьего рейха.
Зачем Сталин отобрал у Германии древний город и заселил его советскими людьми
Комментарии
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игорь petroff
ку-ку! а разве побережье балтики не было советским?
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23 час.
Игорь Василевский
Ку-ку! Учи географию. Поищи где была Восточная Пруссия!!
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23 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На территории Восточной Пруссии жило славянское племя пруссов. Зачем-то отдали Польше бОльшую часть Восточной Пруссии, Литве - курортный Друскининкай и Сувалкский коридор. Линия Керзона разделяла территории с пеимущественным польским и белорусским населением. Белорусский Белосток оказался у Польши?!
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14 час.
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