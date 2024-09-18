Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Если к такому "социализму" который был в Совке - то ну его нах! Если к такому, как в Швеции или Дании, то конечно!))СВО как противост...
  • Сергей Еркаев
    Всё верно, но этим не понять , они даже фамилию и имя свои по английски пишут... идейные соратники нацистского карате...Подбитых "кошечек...
  • Sergiy Che
    Типа если эта сука помогает ВСУ и срёт на Россию не из Австралии, а из Австрии, то типа тогда пущай она в жюри за наш...Приглашает в жюри...

Зачем Сталин отобрал у Германии древний город и заселил его советскими людьми

Зачем Сталин отобрал у Германии древний город и заселил его советскими людьми

101,5K прочтений Сразу после завершения Второй мировой войны триумфаторы принялись за делёжку обширных территорий Третьего рейха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
игорь petroff
ку-ку! а разве побережье балтики не было советским?
Ответить
23 час.
Игорь Василевский
Ку-ку! Учи географию. Поищи где была Восточная Пруссия!!
Ответить
23 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На территории Восточной Пруссии жило славянское племя пруссов. Зачем-то отдали Польше бОльшую часть Восточной Пруссии, Литве - курортный Друскининкай и Сувалкский коридор. Линия Керзона разделяла территории с пеимущественным польским и белорусским населением. Белорусский Белосток оказался у Польши?!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх