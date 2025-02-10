Небензя: Россия «внимательно отслеживает» риторику Трампа по Украине

Российская Федерация «внимательно отслеживает» риторику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, но пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов Москва не получала.
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