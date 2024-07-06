В результате проверки температурного режима в общественном транспорте Саратовской области выявлены нарушения в работе кондиционеров

В Саратовской области началась проверка условий работы кондиционеров в общественном транспорте. По поручению секретаря Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" и депутата Государственной Думы Николая Панкова члены партии разного уровня проверяют температуру воздуха в автобусах и маршрутках.
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