В результате проверки температурного режима в общественном транспорте Саратовской области выявлены нарушения в работе кондиционеров

В Саратовской области началась проверка условий работы кондиционеров в общественном транспорте. По поручению секретаря Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" и депутата Государственной Думы Николая Панкова члены партии разного уровня проверяют температуру воздуха в автобусах и маршрутках.