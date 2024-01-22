Более 50 блокадников из других стран приедут в Петербург в канун освобождения Ленинграда

В городе пройдёт свыше 200 памятных мероприятий. Блокадники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии приедут в Петербург с 25 по 29 января и посетят памятные мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора.
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