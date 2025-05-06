Когда боль в животе не то, чем кажется: в скорой рассказали о двух реальных вызовах на инфаркт

Главными признаками острого инфаркта миокарда считаются ощущение сжатия, жжения за грудиной при физической нагрузке или давящие боли в груди, которые могут отдавать в руку, плечо, лопатку, шею и даже нижнюю челюсть.
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