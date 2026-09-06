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Аманда Сейфрид, Памела Андерсон, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили вечеринку Кристины Романовой в Венеции

Аманда Сейфрид, Памела Андерсон, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили вечеринку Кристины Романовой в Венеции

В отеле Aman, принадлежащем Владиславу Доронину, прошла вечеринка Golden Globes x Aman в рамках 83-го Венецианского кинофестиваля.

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