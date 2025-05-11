Физика современных блэкаутов

Энергетический сбой на Пиренейском полуострове эксперты связывают с избыточной генерацией ВИЭ. Но это не точноEPA/BRAIS LORENZO Испанский блэкаут 28 апреля 2025 года оставил без света почти 60 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии