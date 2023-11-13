София Ричи снялась для L'Officiel и рассказала о популярности среди поклонников "тихой роскоши" и запуске собственной линии одежды

София Ричи стала героиней кавер-стори ноябрьского номера журнала L'Officiel и рассказала в интервью о запуске собственной линии одежды, а также о неожиданной популярности в сети среди поклонников стиля "тихой роскоши".
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