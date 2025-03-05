Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" — Ростислав Владимирович, кому (Европе, США или России) и почему более всего выгодно прекратить украинский конфликт в самое ближайшее время, а кому максимально выгодно его продолжать? – Прекратить выгодно всем, но каждому по-своему, в выгодном для него формате.
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