Мир или война? Кому максимально выгодно продолжение украинского конфликта?

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" — Ростислав Владимирович, кому (Европе, США или России) и почему более всего выгодно прекратить украинский конфликт в самое ближайшее время, а кому максимально выгодно его продолжать? – Прекратить выгодно всем, но каждому по-своему, в выгодном для него формате.