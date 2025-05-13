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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников обновил рекорд среди россиян по голам в пустые ворота в плей-офф НХЛ (5). У Могильного, Кучерова и Ничушкина их по 4, у Овечкина – 0

Свечников обновил рекорд среди россиян по голам в пустые ворота в плей-офф НХЛ (5). У Могильного, Кучерова и Ничушкина их по 4, у Овечкина – 0

Форвард «Каролины» поразил пустые ворота «Вашингтона» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-1).

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