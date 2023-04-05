Генерал Скшипчак заявил, Зеленский собирается в Варшаву для организации переговоров с Москвой

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, побеседовал с журналистами Rzeczpospolita и сообщил о том, что цель предполагаемого визита Владимира Зеленского в Польшу, это организация мирных переговоров с Россией.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, побеседовал с журналистами Rzeczpospolita и сообщил о том, что цель предполагаемого визита Владимира Зеленского в Польшу, это организация мирных переговоров с Россией.
Свежие комментарии