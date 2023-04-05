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Генерал Скшипчак заявил, Зеленский собирается в Варшаву для организации переговоров с Москвой

Генерал Скшипчак заявил, Зеленский собирается в Варшаву для организации переговоров с Москвой

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, побеседовал с журналистами Rzeczpospolita и сообщил о том, что цель предполагаемого визита Владимира Зеленского в Польшу, это организация мирных переговоров с Россией.

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