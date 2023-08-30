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"Россия сегодня" запускает конкурс в память о военкоре Журавлеве

"Россия сегодня" запускает конкурс в память о военкоре Журавлеве

РИА Новости/Павел Лисицын Медиагруппа "Россия сегодня" запускает студенческий конкурс на соискание стипендии имени военкора Ростислава Журавлева, который 22 июля погиб в результате обстрела группы российских журналистов украинскими военными.

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