"Россия сегодня" запускает конкурс в память о военкоре Журавлеве

РИА Новости/Павел Лисицын Медиагруппа "Россия сегодня" запускает студенческий конкурс на соискание стипендии имени военкора Ростислава Журавлева, который 22 июля погиб в результате обстрела группы российских журналистов украинскими военными.
РИА Новости/Павел Лисицын Медиагруппа "Россия сегодня" запускает студенческий конкурс на соискание стипендии имени военкора Ростислава Журавлева, который 22 июля погиб в результате обстрела группы российских журналистов украинскими военными.
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