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МО: операторы дрона проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

МО: операторы дрона проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск "Днепр", провели к своим позициям солдата ВСУ, который сдался в плен в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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