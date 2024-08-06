МО: операторы дрона проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск "Днепр", провели к своим позициям солдата ВСУ, который сдался в плен в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.