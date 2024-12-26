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Новый закон: абитуриенты с профобразованием будут поступать в вузы легче!

Новый закон: абитуриенты с профобразованием будут поступать в вузы легче!

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий абитуриентам со средним профобразованием поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, если направления совпадают.

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