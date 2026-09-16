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Аргументы недели

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В США предъявили обвинения членам «сети российской разведки» в финансировании терроризма и подготовке заказных убийств по всему миру

В США предъявили обвинения членам «сети российской разведки» в финансировании терроризма и подготовке заказных убийств по всему миру

В США предъявили обвинения пяти членам сети, связанной с российскими разведывательными службами. Им вменяют сговор с целью финансирования терроризма и совершения заказных убийств в США и других странах.

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