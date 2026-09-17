Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции арки главного входа Парка Горького. Она стала центральным акцентом благоустройства.
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