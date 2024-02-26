В Steam запустили новую распродажу. За 21 рубль продают шутер про роботов с 1090 до...

В Steam запустили новую распродажу. За 21 рубль продают шутер про роботов с 1090 достиженийВ сервисе Steam стартовала распродажа «Динозавры против роботов», в которой приняли участие игры про доисторических существ и андроидов.
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