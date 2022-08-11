Полицейские пресекли в Ростовской области деятельность торговца незарегистрированными лекарствами

Сотрудниками Отдела № 5 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно со следственным отделом по Ворошиловскому району города Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области, пресечена деятельность гражданина, который подозревается в торговле незарегистрированными лекарственными средствами.
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