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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в молодёжном православном образовательном слёте «Берег притяжения»

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в молодёжном православном образовательном слёте «Берег притяжения»

Его участниками стали более 60 человек из различных районов Сахалинской области. Около недели участники жили на берегу Татарского пролива, в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района.

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