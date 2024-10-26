Специалисты из Tokenomist провели анализ токеномики крупных криптопроектов

Исследование стратегий распределения токенов: Celestia, Sui, Arbitrum и Optimism В новом отчете экспертов из Tokenomist были проанализированы подходы к распределению токенов у четырёх проектов: Celestia (TIA), Sui (SUI), Arbitrum (ARB) и Optimism (OP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии