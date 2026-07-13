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Пенсия госслужащих в России достигла почти 40 тысяч рублей

Пенсия госслужащих в России достигла почти 40 тысяч рублей

Аналитики ТАСС, изучив данные Соцфонда, установили: средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России в апреле 2026 года приблизился к отметке в 40 тысяч рублей.

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