Пенсия госслужащих в России достигла почти 40 тысяч рублей

Новости внутренней и внешней политики в России

Аналитики ТАСС, изучив данные Соцфонда, установили: средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России в апреле 2026 года приблизился к отметке в 40 тысяч рублей.