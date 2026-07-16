Проба 2
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Проба 2

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15 историй от кондитеров, чьи трудовые будни порой напоминают комедию

15 историй от кондитеров, чьи трудовые будни порой напоминают комедию

Порой кондитеры ухватывают порцию ярких впечатлений от своих клиентов. Ведь иногда покупатели, заказывая торт на день рождения или любой другой праздник, спрашивают или выдают кондитерам такое, что диву даешься.

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