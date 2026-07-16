15 историй от кондитеров, чьи трудовые будни порой напоминают комедию

Порой кондитеры ухватывают порцию ярких впечатлений от своих клиентов. Ведь иногда покупатели, заказывая торт на день рождения или любой другой праздник, спрашивают или выдают кондитерам такое, что диву даешься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии