Движение на трассе «Байкал» с 83 по 100 километр затруднено из-за непогоды

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на участке федеральной автодороги «Байкал» в Слюдянском районе с 83 по 100 километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов.
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