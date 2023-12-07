Движение на трассе «Байкал» с 83 по 100 километр затруднено из-за непогоды

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на участке федеральной автодороги «Байкал» в Слюдянском районе с 83 по 100 километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов.