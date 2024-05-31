Ротация генералов на фронте

Путин представляет нового Министра обороны командующим округов. Немногие корреспонденты заострили внимание на личностях генералов, которым Владимир Путин недавно представил нового министра обороны Андрея Белоусова, однако, если внимательно к ним присмотреться, то выходит, что, как минимум, двое из бывших командующих округами, а соответственно, и группировками войск на соответствующих направлениях СВО лишились своих должностей относительно недавно.