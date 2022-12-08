Зрелище, часто являющееся одним из лучших ливней года, достигнет своего пика с 13 по 14 декабря На этом составном изображении метеорного потока Геминиды 2014 года можно увидеть более 100 метеоров.
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