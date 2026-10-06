В Японии от нападений медведей с апреля по сентябрь погибли шесть человек

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей с апреля по начало сентября 2026 года, почти тридцать получили ранения и увечья.
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