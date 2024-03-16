Зря отечественные СМИ обвиняют в атаке на российскую территорию в приграничных районах Белгородской и Курской областей несчастного Буданова, который благодаря собственной медиаактивности превратился чуть ли не в главного бяку киевского режима.
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