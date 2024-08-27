Мало кто заметил, но это уже тендеция. Никаб нельзя, многожёнство тоже, а теперь ещё и бороды будут брить

ЕА Евгений Алексеенко Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, после утверждения Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса, подписывает закон о фактическом запрете ношения любой одежды скрывающей лицо, либо не позволяющей идентифицировать человека. В первую очередь, речь идёт о никабе (но не только о нём). Вот подтверждение.А что мешает Путину такой закон принять или проснется когда заполыхает?

Дмитрий Бакланов Если Путин это сделает многие завопят, что он под узбеков подстелился?