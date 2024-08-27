ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Центральной Азии и России есть одна важная тенденция, которая пока малозаметна, но она совершенно точно имеет место быть.
Мало кто заметил, но это уже тендеция. Никаб нельзя, многожёнство тоже, а теперь ещё и бороды будут брить
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, после утверждения Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса, подписывает закон о фактическом запрете ношения любой одежды скрывающей лицо, либо не позволяющей идентифицировать человека. В первую очередь, речь идёт о никабе (но не только о нём). Вот подтверждение.А что мешает Путину такой закон принять или проснется когда заполыхает?
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Если Путин это сделает многие завопят, что он под узбеков подстелился?
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3 час.
ВБ
Влад Бонд
Вообще-то, центр Азии находится на Урале. А то, что вы называете сейчас центральной азией, всегда было и есть средней азией! И никак не иначе!!!
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2 час.
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