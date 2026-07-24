Миних между Петром и Суворовым Между Полтавой 1709 года и Кагулом 1770-го лежит шестьдесят лет. В привычном изложении русской военной истории этот промежуток .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Миних между Петром и Суворовым Между Полтавой 1709 года и Кагулом 1770-го лежит шестьдесят лет. В привычном изложении русской военной истории этот промежуток .
Свежие комментарии