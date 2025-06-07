В уральской столице широко отметили 226-летие Александра Сергеевича Пушкина. Центром празднования дня рождения великого поэта стал Литературный квартал.
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В уральской столице широко отметили 226-летие Александра Сергеевича Пушкина. Центром празднования дня рождения великого поэта стал Литературный квартал.
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