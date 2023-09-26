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«МЮ» одержал две победы подряд впервые в этом сезоне. Обе – сухие

«МЮ» одержал две победы подряд впервые в этом сезоне. Обе – сухие

Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги – 3:0. 23 сентября она одолела «Бернли» (1:0) в АПЛ.

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