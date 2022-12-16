Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу о смерти девочки в Новосибирской области

В СМИ сообщалось, что многодетная мать из Новосибирской области считает, что к смерти её 12-летней дочери привело ненадлежащее оказание медицинской помощи - у ребенка ухудшилось состояние здоровья после прививки, а в последующем она скончалась.
В СМИ сообщалось, что многодетная мать из Новосибирской области считает, что к смерти её 12-летней дочери привело ненадлежащее оказание медицинской помощи - у ребенка ухудшилось состояние здоровья после прививки, а в последующем она скончалась.
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