Рабочий визит Министра юстиции Сергей Хоменко.

28 сентября 2023 года в рамках рабочего визита Министр юстиции Сергей Хоменко посетил юридическую консультацию города Бобруйска и нотариальную контору № 1 Ленинского района города Бобруйска, где ознакомился с условиями их размещения и работы, изучил материальную базу, информационное обеспечение граждан, вопросы размещения работников.