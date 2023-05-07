Спички - не игрушка

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Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания

В Сети тем временем сообщают, что писатель находится в операционной, у него тяжёлая сочетанная травма.

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