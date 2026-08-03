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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, как Кит Урбан отреагировал на новый роман Николь Кидман

Стало известно, как Кит Урбан отреагировал на новый роман Николь Кидман

Кит Урбан тяжело переживает новости о новом романе бывшей супруги Николь Кидман. По данным издания New Idea, 58‑летний музыкант «абсолютно опустошён», узнав, что 59‑летняя актриса начала отношения с бизнесменом Майклом Райнштейном.

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