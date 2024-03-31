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Смотрич: компромиссы побуждают ХАМАС занимать непримиримую позицию

Смотрич: компромиссы побуждают ХАМАС занимать непримиримую позицию

Бецалель Смотрич, руководитель министерства финансов Израиля, в воскресенье призвал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху твердо держаться перед лицом безответственных требований, которые угрожают государству и военным целям.

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