Смотрич: компромиссы побуждают ХАМАС занимать непримиримую позицию

Бецалель Смотрич, руководитель министерства финансов Израиля, в воскресенье призвал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху твердо держаться перед лицом безответственных требований, которые угрожают государству и военным целям.
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