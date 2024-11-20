Деменко заявил, что "Спартак" должен побеждать "Локомотив" ради борьбы за медали

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Деменко в интервью Legalbet заявил, что клубу необходимо во что бы то ни стало обыгрывать "Локомотив", чтобы сохранить шансы на попадание в призовую тройку по итогам сезона.
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