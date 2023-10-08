Австралийский штат решил собрать с жителей 40 млн AUD за карантинные отели

39,3 млн австралийских долларов (2,5 млрд руб.) решили задним числом собрать с жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс региональные власти за принудительные карантины в отелях во время введения антиковидных мер, пишет 8 октября Nine News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии