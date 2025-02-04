Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Новосибирской области

Место смертельного ДТП в Усть-Таркском районе. Фото © МЧС России по Новосибирской области Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло в Новосибирской области – около села Усть-Тарка на дороге в сторону Татарска столкнулись автомобили «Mazda 3» и ВАЗ-2107.
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