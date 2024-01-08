Трёх офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей

Представь себе ДА ! А тебе ущербному надобно пасть закрыть - воняет !

ЮВ

Юрий Во

К сожалению, всех адекватных конкурентов Путин "убрал" с политического поля. Остались неадекваты и приспособленцы. Поэтому выбора нет. Путин. Из двух-трех зол выбирают меньшее...