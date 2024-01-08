Одного из них обвинили в организации преступного сообщества.фото: nac.gov.ru--> Трое офицеров управления «М» ФСБ стали фигурантами уголовного дела.
Трёх офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей
Комментарии
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Владимир Соловьев
Голосуем за Путина?
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15 час.
ШКИПЕР
Представь себе ДА ! А тебе ущербному надобно пасть закрыть - воняет !
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13 час.
ЮВ
Юрий Во
К сожалению, всех адекватных конкурентов Путин "убрал" с политического поля. Остались неадекваты и приспособленцы. Поэтому выбора нет. Путин. Из двух-трех зол выбирают меньшее...
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6 час.
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