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  • Юрий Во
    К сожалению, всех адекватных конкурентов Путин "убрал" с политического поля. Остались неадекваты и приспособленцы. По...Трёх офицеров ФСБ...
  • Анатолий Пановский
    Иногда лучше молчать , чем говорить .МЧС проверит нача...
  • igor vinogradov
    ДАЙТЕ НАМ ПЫЛЕСОС КЕРБИ!!!Кто такие психопаты

Трёх офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей

Трёх офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей

Одного из них обвинили в организации преступного сообщества.фото: nac.gov.ru--> Трое офицеров управления «М» ФСБ стали фигурантами уголовного дела.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Голосуем за Путина?
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15 час.
ШКИПЕР
Представь себе ДА ! А тебе ущербному надобно пасть закрыть - воняет !
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13 час.
ЮВ
Юрий Во
К сожалению, всех адекватных конкурентов Путин &quot;убрал&quot; с политического поля. Остались неадекваты и приспособленцы. Поэтому выбора нет. Путин. Из двух-трех зол выбирают меньшее...
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6 час.

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