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BBC: «Местные сдали русским расположение подразделения ВСУшника-гея»

BBC: «Местные сдали русским расположение подразделения ВСУшника-гея»

Политнавигатор Украина стремительно движется по пути легализации брачных прав представителей запрещённого в РФ ЛГБТ.

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Комментарии
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Eduard
Иди ты с твоим парнем самзнаешь куда!
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51 мин.
Eduard
Брак только между мужчиной и женщиной может быть,цель создание семьи и ребенка,что дава х-я слелать никак не могут!
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49 мин.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Педерастыыыыыыыыыы, Лесбиянкиииииии Незалежной Украинский выше головы, рты жопы тоже!!! Вышеееееееееееее!!! Запад Европа ща вас,скоро они будут вас пидарасничать и лесбиянить.
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39 мин.

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