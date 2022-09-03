Элитные дома в Лондоне начали дешеветь из-за оттока россиян

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Стремительный рост цен на строительство элитных домов в Лондоне и отток российских покупателей из-за санкций привел к тому, что рынок премиальной жилой недвижимости начал переживать серьезный спад.
Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Стремительный рост цен на строительство элитных домов в Лондоне и отток российских покупателей из-за санкций привел к тому, что рынок премиальной жилой недвижимости начал переживать серьезный спад.
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