8 фото того, как не надо парковаться

К сожалению, многие водители паркуют свои автомобили как попало, даже не задумываясь о том, что их транспортное средство может мешать другим водителям или пешеходам.
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