«О курва!» — поляки бьют и оскорбляют украинских таксистов (ВИДЕО 18+)

Кадры из польского Кракова, которые за последние несколько дней получили буквально вирусную популярность в Сети: таксист-украинец получил от польского пассажира пощечину и пожелания, чтобы русские уничтожили Украину.
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