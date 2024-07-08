В Пулково с самолетом произошло ЧП: задымился двигатель

Следователи СК на транспорте проводят проверку случившегося в аэропорту Пулково.Вечером воскресенья, 7 июля, в петербургском аэропорту Пулково произошел инцидент с самолетом, который выполнял рейс Салехард-Санкт-Петербург.
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