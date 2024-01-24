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Москвич заснул с сигаретой и заживо сгорел вместе со своей собакой

Москвич заснул с сигаретой и заживо сгорел вместе со своей собакой

Смертоносный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Погибли один человек и домашнее животное. Возгорание было зафиксировано вечером в минувший вторник, 23 января, в квартире дома, расположенного в Протопоповском переулке, сообщает РЕН ТВ.

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