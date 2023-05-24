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Марченко о 25 тысячах на дерби «Спартак» – ЦСКА: «Это очень много по сравнению с хоккеем. Даже так атмосфера впечатляющая»

Марченко о 25 тысячах на дерби «Спартак» – ЦСКА: «Это очень много по сравнению с хоккеем. Даже так атмосфера впечатляющая»

Форвард «Коламбуса» посетил воскресный матч Мир РПЛ «Спартак – ЦСКА (2:1). — Есть какие-то сходства в атмосфере с тем же самым армейским дерби СКА – ЦСКА? — Ну я давно не присутствовал на армейском дерби.

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