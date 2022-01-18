Нескучные технологии

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Умные окна должны быть в каждом доме! Зимой греют, летом охлаждают, экономя до 50% энергии

Умные окна должны быть в каждом доме! Зимой греют, летом охлаждают, экономя до 50% энергии

От окон зависит не только внешний вид дома, но и эффективность систем отопления и кондиционирования. Ученые небезосновательно полагают, что за счет использования «умных» окон можно снизить расходы на поддержание температуры в зданиях до 50%.

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