В Рязанской области выявили 29 нарушений миграционного законодательства

В ходе рейдов сотрудники полиции выявили 29 нарушений миграционного законодательства. В отношении 21 иностранца составили административные протоколы за нарушение правил въезда и пребывания на территории страны, 2 мигранта предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета, 3 человека незаконно осуществляли трудовую деятельность.