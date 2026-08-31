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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области выявили 29 нарушений миграционного законодательства

В Рязанской области выявили 29 нарушений миграционного законодательства

В ходе рейдов сотрудники полиции выявили 29 нарушений миграционного законодательства. В отношении 21 иностранца составили административные протоколы за нарушение правил въезда и пребывания на территории страны, 2 мигранта предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета, 3 человека незаконно осуществляли трудовую деятельность.

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