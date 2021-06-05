Черчесов о матче с Болгарией: «В 1-м тайме геометрия у нас была правильная, но не хватало заряженности. С Бельгией будем свежее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Болгарией (1:0). «Мы в перерыве поговорили, что сложно входили в игру, хотели мощно начать, но болгары играли 5-4-1 и перекрыли все зоны.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии