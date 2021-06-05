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Черчесов о матче с Болгарией: «В 1-м тайме геометрия у нас была правильная, но не хватало заряженности. С Бельгией будем свежее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Болгарией (1:0). «Мы в перерыве поговорили, что сложно входили в игру, хотели мощно начать, но болгары играли 5-4-1 и перекрыли все зоны.

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